Revelan nuevos antecedentes de eventual quiebre de Pampita y Juan Mónaco

09:18 Desde la revista Gente, sostuvieron que la relación entre ambos se terminada y que la modelo aún no lo hace público.

La revista trasandina Gente publicó información que apunta a un eventual quiebre en la relación entre la modelo Carolina "Pampita" Ardohain y el ex tenista Juan Mónaco.

Según consigna LUN, desde la publicación aseguran que Mónaco habría querido tomarse un tiempo "porque ella es demasiado absorbente en esta relación. Le pone horarios hasta para comer y é, que se retiró hace poco del tenis, necesita más libertad en esta etapa de su vida".

La modelo habría viajado de manera sorpresiva a Rusia, para ver a Mónaco quien se encontraba siguiendo a la selección trasandina en el Mundial, donde no habría sido posible la reconciliación.

Tras el episodio, "Pampita" regresó a Argentina y Mónaco viajó a España y, cuando ella se fue a España por motivos laborales, él regresó a Buenos Aires.

"Ella todavía no cuenta públicamente que terminaron, pero sabemos que por ahora no están juntos. No se puede decir que es definitivo porque en estas cosas nunca se sabe".