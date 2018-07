Steffi Méndez compartió sesión al desnudo: "No fue fácil subir estas fotos"

Steffi Méndez compartió una sesión de fotos en donde aparece completamente desnuda.

La hija de Leo Méndez volvió hace unos días de Europa, donde visitó a su familia que se encuentra viviendo allá. La modelo que se quedó en Santiago por sus diferentes opciones de trabajo, usó sus redes sociales para compartir la osada sesión.

"Tengo que reconocer que no fue fácil subir estas fotos, no les daré el típico testamento de estar contentos con sus cuerpos, me imagino que la mayoría sabe que es importante quererse y aceptar sobretodo cuando son más voces las que les dicen amarse, esto es evidente. Yo me quiero tal cual como soy", escribió.

En las fotografías aparece con unas botas bucaneras rojas en un fondo completamente del mismo color. En una de las últimas imágenes, sumó lencería roja en una sensual pose.