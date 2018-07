Médico dijo que papá castró químicamente a Michael Jackson para que no perdiera su voz

El médico de Michael Jackson, Conrad Murray, acusó a Joe Jackson de castrar químicamente al artista para que no perdiera su voz.

El facultativo, condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario tras la muerte del "rey del pop", declaró que el patriarca "era uno de los peores padres de toda la historia. Michael Jackson solo conocía malos tratos por parte de su padre".

"No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda", consignó The Sun