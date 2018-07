Netflix liberó trailer de la sexta temporada de "Orange is the new black"

Netflix liberó las primeras imágenes de lo que será la sexta temporada de la serie "Orange is the new black", entrega que está programada para el próximo 27 de julio en la plataforma.

Las presas de Litchfield regresarán a una prisión de máxima seguridad en donde nada será lo mismo y además, hasta las amistades que siempre las han unido se pondrán a prueba.

En la última temporada el caos se apoderó de la prisión, donde las reclusas exigieron mayores condiciones al interior de la cárcel, pero todo terminó descontrolándose.