Lucho Jara recordó accidente en que atropelló a una persona

El cantante y animador del matinal de Mega, "Mucho Gusto" recordó esta jornada en el espacio, un episodio de hace 33 años cuando atropelló a un indigente, caso que tuvo un desenlace fatal.

"Tenía 20 años y venía manejando por la avenida Santa María un Fiat 147 punta tiburón (...) bajo, seis de la tarde, a una velocidad bastante prudente. Yo venía con el director de EMI en ese entonces y de repente veo un señor que venía curadito, a plena luz del día. Antiguamente Santa María bajaba, tenía una pendiente, y yo, como conductor inexperto, trato de esquivarlo hacia la derecha, pero el señor me sigue la ruta. Luego se ladea hacia el otro lado, se ladea hacia el otro lado y lo atropello (...) el caballero cae en el vidrio de mi auto. Y roda y cae al piso. Se azota contra el cemento" dijo Jara según consignó Glamorama.

El artista dijo además que con posterioridad se bajó del vehículo y trató de atender a la víctima. "Estaba consciente. Pero cuando yo trato de moverlo, el señor estaba quebrado completamente. Mi sensación de angustia fue tan grande que me quedé paralizado y de rodillas en el piso, al lado de él".

"Llegó un furgón de Carabineros y me dice ‘te piteaste a este señor’. Y miro hacia arriba, enfrento al carabinero y el carabinero había sido mi compañero de curso de toda la Preparatoria. De primero a octavo básico habíamos sido compañeros de curso" recordó Jara, quien además indicó que en la comisaría le tomaron la declaración y lo dejaron en el calabozo, hasta el día siguiente cuando fue al juzgado y posteriormente trasladado. "Empiezo a sudar y me dicen 'Capitán Yáber', y yo pregunto '¿qué es la Capitán Yáber?'. Es una cárcel que está aquí, en Rondizzoni, creo, por ahí. Me suben al auto policial y llego a la cárcel" añadió.

Jara recordó que debió pasar sábado y domingo también encarcelado y que esos días le llegaban mensajes de otros presos. Aclaró que ya era conocido en la época, pues había participado en el Festival de Viña del Mar.

El cantante además narró que el lunes cuando abandonó la cárcel, salió sin voz y ese miércoles debía viajar a Colombia a un festival. Cuando se encontraba en el aeropuerto para trasladarse "me encuentro con mi compañero de curso que me detuvo, que estaba esperando a su mamá que venía de Europa. Y me dice 'Lucho Jara, hueón, ¿dónde vai?'. 'A Colombia'. '¿Con esa voz, hueón?'. 'Espero que allá se me quite'. Y de repente me dice '¿te cuento? Murió el viejo'".

"Sentí que había cometido un asesinato (...)me voy en el avión peor. Mis papás insistían: ‘No vayas, no vayas’. Y fui (...) pasa todo esta cuestión. Y yo preocupado por el señor a quien había atropellado. Y llamo a mi amigo carabinero. Estaba preocupado por la identidad de él. Me dice 'este señor indigente no tiene familia, es un señor que estaba evidentemente en estado de ebriedad. Tú vas a tener que firmar todos los meses hasta que, supuestamente, van a sobreseer esta causa. Pero vai a tener que firmar todos los meses hasta que se determine tu inocencia'".

Después, dijo Jara, apareció en su casa un hermano de la víctima del atropello que le llevó una canasta de huevos de campo y cupones del entonces "Laurel de Oro". "Este señor terminó sentado en mi casa contándome la historia de su hermano que no era reconocido. Y yo le empecé a contar cómo pasó todo" recordó el artista.