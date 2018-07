El juicio laboral que quebró la amistad entre las ex "Mekano" Romina Sáez y Monty

18:22 Las otroras integrantes del programa juvenil se distanciaron luego que una no apoyara a la otra en una demanda contra el canal de cable en el que ambas trabajaron.

Un importante quiebre entre ex integrantes del desaparecido programa "Mekano" Romina Sáez y Monserrat "Monty" Torrent, el que surgió luego de una demanda laboral que la distanció.

Todo comenzó luego que Sáez iniciara un juicio en contra del canal de cable en que trabajaba junto a Torrent. Allí, según ella, no recibió el apoyo de quien consideraba una "amiga" y que incluso ella "cambió de actitud" en su vínculo.

"Yo ni la nombro ya. Porque toda la gente relacionada a mí o a mi familia me dice 'oye, el otro día vimos a la 'Judas'", expresó Romina, quien acusó a Monty de "falso testimonio".

La bailarina afirmó que "fue súper fuerte, en medio de la audiencia yo me descompuse. Estaba ella sentada y le dicen una pregunta clave. Ella lo negó y yo trataba de mirarla para ver si me veía a los ojos, ella nunca me miró".

"Yo no quería que me apoyara, quería que saliera la verdad", complementó Sáez, quien logró ganar su juicio.