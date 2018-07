Miguelo negó haber tenido un romance con Pamela Jiles: "Ojalá lo hubiese tenido"

Luego que si filtrata el video del "Negro" Piñera a exceso de velocidad, el hermano del Presidente Sebastián Piñera apuntó sus dardos contra la diputada Pamela Jiles y desclasificó un supuesto y antiguo romance que habría tenido la periodista.

"En la época de Entre Negros, fui al departamento de mi amigo de aquella época, Miguelo, ¿y quién estaba ahi?, Pamela jiles... Pame sé varias más de ti", dijo al programa Intrusos.

Consultado el mismo cantante Miguel Esbir por los dichos del Negro Piñera, el intérprete de "Filo contigo" negó haber tenido una relación con la diputada.

"Ojalá lo hubiese tenido porque ella es una mujer hermosa... No fue así. Sólo salimos una noche a comer y a hablar de su familia. Yo no me hago cargo de las palabras de Piñera, a él no lo veo hace 14 años", acotó.

El hermano de Piñera apuntó contra la periodista y dijo que la filtración del video había sido "mala leche y mala onda".

"Justo en la celebración de mis 50 años de carrera, lanzó un video del año del loly, ella le tiene mala a Sebastián, yo no tengo nada que ver con la política, soy músico, bohemio, artista", precisó.