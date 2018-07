Álvaro Salas y la demanda por paternidad: "Voy a presentar toda la colaboración que corresponda"

El humorista Álvaro Salas rompió su silencio luego que se revelara que se presentó una demanda por paternidad en su contra en el Tribunal de Familia de San Bernardo.

En un comunicado leído en el programa "Intrusos" de La Red, el ex animador de "Viva el Lunes" cuestionó la cobertura mediática que ha tenido el caso, el que surgió luego que una mujer de 44 años reclamara por una paternidad de un adolescente de 17.

"A partir del 9 de julio del presente se ha desatado una dinámica informativa, cuyos elementos atentan contra mi integridad, mi honra y la de mi familia", señaló Salas.

Tras esto, el humorista expresó que "los hechos que se están ventilando en estos días, no dicen relación alguna con lo que se indica en la demanda presentada en el Juzgado de Familia de San Bernardo. En virtud de ese hecho, y en relación al carácter reservado de ese proceso judicial, conforme a lo que indica el Artículo 197 del Código Civil, no me voy a referir a los dichos que circulan, a la espera de lo que dictamina ese proceso judicial".

"Soy el principal interesado en que la justicia resuelva esta situación y para ello voy a presentar toda la colaboración que corresponda", agregó.

Salas afirmó que no hablará más sobre el tema, ya que está involucrado un menor de edad.

La demandante aseguró que el rostro de televisión dejó de pagarle la manutención de su hijo hace dos años. Por lo mismo, decidio judicializar el caso.