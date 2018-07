Fernanda Urrejola rompió el silencio por Nicolás López: "Me llevé un par de sorpresas y desilusiones"

La actriz Fernanda Urrejola es la segunda del círculo más íntimo de Nicolás López en romper el silencio. Esto tras las denuncias de acoso laboral y abuso sexual en contra del director.

Urrejola, que participó en películas como "No estoy loca", compartió un sentido mensaje en Instagram tras haberse mantenido alejada de las redes sociales.

"Me he mantenido fuera de las redes sociales estos días porque lo necesitaba. Estuve en Chile 3 semanas y fueron días muy intensos. Me llevé un par de sorpresas y desilusiones”, escribió antes de referirse directamente al cineasta.

“Las acusaciones en contra de Nicolás López y todo lo que a partir de eso ha ocurrido, me afectó mucho. No sentí que era urgente volver a exponer mi postura en contra de cualquier tipo de abuso. He sido categórica y clara al respecto en más de una ocasión y jamás pondría en duda el testimonio de una mujer que se sintió abusada”, agregó.

Cabe recordar que en una entrevista reciente, Urrejola reveló lo "denigrante" que fue para ella hacer un casting para la teleserie "16" en sostenes y calzones, repudiando todo tipo de abusos, esto a propósito de Herval Abreu en ese momento.

Su postura en redes sociales sacó aplausos y el apoyo de sus seguidores, a diferencia de las declaraciones de Paz Bascuñan que fue repudiada por muchos al no tener una postura tan clara y directa en relación a López: "Es un amigo y no soy capaz de darle la espalda", dijo.