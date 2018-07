Carlos Pinto desclasificó vergonzoso episodio que vivió en la universidad

Carlos Pinto fue el invitado al programa "Llegó tu hora" de TVN donde tuvo que confesar un vergonzoso episodio que vivió en la universidad por querer estar "a la moda".

Fue la actriz Alejandra Fosalba quien le hizo la pregunta al conductor de "Mea Culpa" que lo dejó al descubierto: "¿Es cierto que te hiciste la permanente porque estaba de moda el pelo crespo?".

Sorprendido por cómo dieron con ese anecdótico episodio, Pinto afirmó entre risas que todo era cierto.

"Estaba en la Escuela de artes y comunicación en la Católica, había unas series como "Starky y Hutch" y los hermanos de Micahel Jackson, que se yo y uno se atrevía a todo. Cuando llegué al curso, todos se quedaron callados y yo sentía las risas por atrás y ¡no hallaba como alisármelo!", dijo ante las risas del público.

Pinto confesó que no pudo escapar de la permanente hasta que el pelo no le creciera. "Me lo hicieron muy motudo. Era muy ridícilo. Que vergüenza", afirmó.