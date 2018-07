Macarena Tondreau: "Tonka dijo algo muy parecido y hubo un respaldo de su equipo"

11:55 La ex panelista de "Muy buenos días", que durante nueve años estuvo ligada a TVN, volvió a hacer sus descargos tras su desvinculación del canal.

La ex panelista de "Muy Buenos días", Macarena Tondreau, volvió a hacer sus descargos por su desvinculación del canal tras apoyar la golpiza que sufrieron los ecuatorianos que mataron a Margarita Ancacoy.

En el programa Sigamos de Largo, Tondreau que estuvo durante nueve años ligada al canal, sostuvo que, "siento que la televisión tiene que tener respeto en la manera en que presenta las cosas, pero también siento que tiene que haber debate. Este era un tema que era súper delicado. No era fácil llegar y presentarse como ‘yo soy la que pongo la contraparte’", afirmó.

En ese contexto, reiteró que todos sabían sobre su postura y que el día jueves antes de sus dichos eso había quedado claro en reunión de pauta.

"Siento que salí porque querían sacarme, definitivamente, porque si me hubiesen querido cuidar, como lo hicieron en este canal con Tonka Tomicic, Tonka también dijo algo muy parecido, la respeto 100% y la adoro a la Tonka, hubo un respaldo de su equipo. Ella opina distinto, pero la respetamos", acotó.

El argumento para desvincular a Tondreau desde TVN siempre estuvo ligado con la no renovación de su contrato. Ella consultó con su jefatura si todo tenía que venir con sus declaraciones, pero le advirtieron que no.

“Si mi problema no es que no se me haya renovado contrato. Lo respeto en un 100%. Hay una jefatura. Ellos saben para dónde quieren que vaya el matinal y es así. Yo creo que es la manera en que se hizo. Yo llevaba casi 9 años en el matinal y yo creo que lo mínimo era despedirse en pantalla", finalizó.