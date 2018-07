China Suárez indignada con periodista que la criticó por "ocultar" a su hija

La modelo y actriz Eugenia "China" Suárez se indignó con una periodista trasandina que la criticó por no "mostrar" a su hija en pantalla cuando la entrevistaron.

La actual pareja de Benjamín Vicuña entregó algunas declaraciones al programa Intrusos de Argentina, cuando Marcela Tauro dijo al aire que la actriz tenía muy tapada a su hija

“¿Por qué no la muestra? ¿Estaba como con un poncho? No vi nada pero noté a la gente enojada en las redes. ¡Para eso que no la muestre! Parecía un muñeco de espaldas, era raro”, sentenció.

La "China" Suárez no tuvo espacio para defenderse ni dar su opinión en pantalla, por lo que usó sus redes sociales para "pararle los carros" a la periodista.

“Hola Marcela Tauro, si tuviera que pedirle a alguien consejos de maternidad, no recurriría a vos. Mi hija estaba emponchada porque el sol está fuerte y es lo que recomendó mi pediatra. Mil gracias”, respondió en Twitter.

Además, la modelo también le comentó a un usuario que le dijo que tenía mucha "paciencia" y aprovechó de volver apuntar sus dardos contra la mujer.

“Ya se me acabó (la paciencia). Uno hace lo mejor que puede siempre. Para que venga una mala leche a bardear. Odio que se metan con mis hijas”.