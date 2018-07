Ex polola de Ramón Llao contó duro episodio de violencia que vivió con él: "Estuvo a punto de matarme"

La actriz Claudia Moreno detalló un grave episodio que vivió con Ramón Llao cuando eran pololos en los años 90. En esa época ella vivía sola con su hijo en un departamento en Ñuñoa, lugar donde él la visitaba constantemente. Sin embargo, según el relato de Moreno, él "estuvo a punto de matarla".

En una entrevista con El Desconcierto , Moreno detalló que siempre se llevaron muy bien y que no hubo violencia en la relación hasta ese día, solo episodios donde él se mostraba celoso en ciertas ocasiones.

"Nunca fue agresivo, era muy bueno para la talla, súper choro. Yo notaba que era celoso con otras personas cuando me miraban y me parecía casi como una señal de me quería. Así era la época", contó.

Pero un día Moreno recibió una llamada de un ex pololo, lo que enfureció a Llao según su relato. Además, dijo que él en ese momento había consumido alcohol y cocaína.

"Para mí fueron tres horas de puros golpes, aunque ahora no sé si pudo pegarme tanto rato, porque fue mucho. No me podía mover.. Estaba ahí y eran patadas, golpes de puño y otra vez patadas. No lo podía creer pero entendí que no me podía defender", detalló la actriz.

Moreno indicó que aún llora al recordar el duro episodio y que aún le duele verlo en pantalla a veces. "", dijo.

El actor compartió esta mañana una extensa declaración en sus redes sociales en donde afirmó que sí hubo un episodio de violencia física en esa relación por "ambas partes".

"Sin haber leído el artículo en cuestión debo decir que efectivamente ocurrió un episodio de ese tipo (...)", escribió.

Y agregó, "se trató de una situación puntual, de un día, por cierto, un mal día; con la persona con quien compartía mi vida en aquel entonces".