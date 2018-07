Raquel Argandoña por las viviendas sociales: "El chileno es cómodo, le gusta que le den cosas"

Una fuerte polémica desató la animadora Raquel Argandoña al entregar su visión sobre el conflicto que se vive en la comuna de Las Condes, esto por el rechazo de algunos vecinos a un proyecto de viviendas sociales en la Rotonda Atenas.

Mientras el programa "Bienvenidos" analizaba el tema, la panelista afirmó que "la mayoría de los chilenos son flojos" y que "les gustan que les den todo gratis".

"Yo de repente entiendo a esta gente que vive en estas comunas, digamos, acomodadas. Ellos han luchado toda su vida, han trabajado. Ellos tienen eso gracias a su trabajo, a su esfuerzo", afirmó Argandoña por la postura de los vecinos del sector.

Tras esto, Raquel afirmó que "yo nací en Recoleta. Una familia de clase media. Pero a lo mejor no tenía grandes lujos. Tenía lo básico. Pero a mí no me daba rabia, Pato, que otra gente tuviera más. ¿Sabes qué? Me daban ganas de esforzarme. De Recoleta fui a la Villa Frei. Y yo dije ‘no, gracias a mi trabajo, voy a llevar a mi familia y quiero llegar donde yo quiero vivir’. Pero fue gracias a mi trabajo".

"¿Y sabes lo que a lo mejor molesta a cierta gente? Que el chileno, no te digo la gran mayoría, pero el chileno es cómodo. Al chileno le gusta que le den cosas. Y eso es lo que a mí me molesta. Si a mí me gustó llegar a la comuna donde yo vivo, que yo me esforcé, trabajé sábado y domingo, que trabajé en la noche, hasta altas horas animando y todo, para tener lo que yo tengo", añadió.

La comunicadora luego insistió en su punto. "Lo, de repente, entiendo a esa gente que dice ‘pucha, a mí me costó, yo pago mi luz, a mí no me van a rebajar el dividendo, ¿por qué a otra gente le van a regalar, no sé, un subsidio al 60%?".

Luego de esto Argandoña intentó reforzar su postura al hablar sobre la situación de los trabajadores extranjeros en nuestro país.

"Fíjate que el otro día fui a hacer diligencias en la mañana. Parece que hubiera estado en otro país. No me atendió ningún chileno. Venezolano, colombiano, haitiano. Y yo pregunté, había una señora también comprando un pollo. Le dije ‘usted se ha fijado que parece que estuviéramos en otro país’. Entonces me dice ‘¿sabe por qué? Porque el chileno, la mayoría, es flojo’. Que empiezan con las licencias, que aquí, que allá, y los que están llegando necesitan trabajar, necesitan vivir para traer a muchos a su familia, porque acá hay un estándar mejor. Pero es cierto", cerró.

La opinión de la conductora recibió cuestionamientos desde el mismo panel. En las redes sociales, en tanto, hubo opiniones divididas, ya que mientras algunos la apoyaron otros la trataton de "clasista" y de ignorar el derecho a la vivienda.