Periodista que denunció a Scarleth Cárdenas: "Fui testigo de la violencia psicológica con la que trataba a su pareja"

Cynthia Lara, la periodista que denunció a Scarleth Cárdenas por acoso laboral, entregó más detalles de sus acusaciones, incluyendo un supuesto episodio de violencia psicológica de la comunicadora contra su ahora ex pareja, Maribel Corcuera.

En conversación con "Intrusos", Lara, que trabajó con Cárdenas en el equipo de Portavoz Noticias, habló sobre la acusación de "malos tratos" que presentó ante la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel).

"Me empezó a hacer la ley del hielo luego que yo no aceptara hacer algo. Era como si yo no existiera y sólo me llamaba para retarme. Le pedía consejos y levantaba la vista y me trataba mal", expresó.

La periodista afirmó que la presión de Cárdenas hacia sus trabajadores sería tan grande que "ya ni siquiera almorzábamos para sacar el programa al aire".

En otra arista de su acusación, Lara aseguró que tanto ella como otros compañeros de trabajo fueron testigos presenciales del trato que tenía la panelista de "La Mañana de CHV" con su pareja e hijos.

En la carta que entregó al programa, la ex trabajadora expresó que "una de las situaciones más incómodas y dolorosas es haber tenido que ser testigo presencial de la violencia psicológica con la que trataba a su pareja Maribel Corcuera y sus hijos".

"Tuve que vivir eso también en la misma oficina, donde la trataba de tonta y otras cosas más, pero por respeto a ella prefiero no ahondar en ese tema", señaló Lara al programa de espectáculos.

De todos modos, la denunciante afirmó que se ha comunicado con Corcuera, quien no le impidió que su nombre fuera parte del caso. "Me alegro por ella porque ya no está con Scarleth porque no se lo merecía", agregó.

En declaraciones al propio espacio de La Red, Cárdenas afirmó que "se terminó la investigación". Lara, en tanto, aseguró que recurrirá a la justicia con los antecedentes del tratamiento psiquiátrico que pasó tras su período de trabajo con la periodista.