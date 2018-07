Ramón Llao renunció a radio Zero luego que se revelaran las agresiones contra su ex pareja

21:40 El actor conducía el programa "Gravedad Zero" con Ignacio Franzani, quien leyó una declaración donde afirmó que el medio repudia la violencia de género.

El actor Ramón Llao decidió renunciar a radio Zero, emisora donde conducía el programa "Gravedad Zero", esto luego que se revelaran los episodios de violencia que afectaron a su ex pareja, Claudia Moreno.

Ignacio Franzani, compañero del actor en el espacio radial, leyó una declaración donde se señaló que "hoy por la tarde, ante la situación personal en la que se encuentra, nuestro compañero Ramón Llao ha decidido dejar de prestar servicios a radio Zero y renunciar a la conducción de este programa".

"No queremos referirnos a la vida privada de los involucrados en estos hechos, los que han gatillado su decisión, solo queremos recalcar que como medio repudiamos la violencia de género a todo evento y venga de donde venga. Por otra parte, queremos agradecer a Ramón su paso por nuestra emisora", señaló el periodista.

En una nota a El Desconcierto, Moreno afirmó que reaccionó luego que su ex expresara su rechazo a los posibles actos de abusos cometidos por el director de cine Nicolás López.

"Aquí sello un ciclo que creí cerrado hasta que veo que salen estos casos, lloro y me acuerdo de cómo me pegaba. Lo hago porque no quiero que a otra mujer le pase lo mismo, porque a mí Ramón Llao estuvo a punto de matarme", expresó.

El actor, en tanto, reconoció que durante la relación con Moreno hubo momentos de violencia.

"Sin haber leído el artículo en cuestión debo decir que efectivamente ocurrió un episodio de ese tipo, con esa expareja que ella me nombró, como fue un episodio recuerdo con claridad lo sucedido, una situación que de haber estado en nuestras manos y nosotros en nuestros cabales, jamás debió haber ocurrido", dijo.