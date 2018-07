Esposa de Ramón Llao y revelación de agresiones del actor a ex pareja: "Esto es una bomba nuclear"

09:03 Vanessa Lazo se refirió a la acusación de una ex pareja del actor, quien relató un brutal episodio de violencia, el que fue reconocido por el artista. "No tengo ningún miedo porque Ramón ni siquiera me ha levantado el tono de voz" expresó.

Vanessa Lazo, la esposa del actor Ramón Llao, quien reconoció, tras una denuncia, haber golpeado a una ex pareja, se refirió al caso y dijo a LUN que "no tengo ningún miedo porque Ramón ni siquiera me ha levantado el tono de voz. Tampoco es celoso, nunca me ha demostrado un gesto de violencia".

"Esto es una bomba nuclear. Ella (la denunciante) destruyó a una familia. Hay que ser responsable con los testimonios. Ramón tiene un hijo adolescente de 16 años al que hay que explicarle esta situación, que hubo violencia, que su padre cometió un error. Hoy estamos viendo cuál es la mejor forma de enfrentarlo" dijo Lazo.

La esposa del actor planteó también que "estamos confiados en que va a pasar. Hay un linchamiento público que va a durar un rato. El tiempo nos dará la razón o no, pero el daño está hecho".

"Lo hizo, no lo vamos a negar y yo lo condeno también" expresó.

Respecto de la salida del actor de radio Zero, Lazo dijo que "me parece una buena decisión, porque hoy él tiene que estar tranquilo, recuperándose como persona en lo laboral, emocional y sicológico. Lo apoyé".