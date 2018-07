Hijo de Viviana Nunes: "Ni Raquel Argandoña ni la Kel son tema en nuestra casa"

16:15 Sebastián Zerene sostuvo que desconoce qué habría originado la rivalidad entre su madre y la panelista de Canal 13, pero afirmó que su mamá no habla del tema a menos que sea en pantalla. "Lo que pasa es que mi mamá dice lo que piensa", dijo.

El hijo de Viviana Nunues, Sebastián Zerene, se refirió a la eterna rivalidad entre su madre y Raquel Argandoña y aseguró que desconoce el origen del conflicto. "Desde antes que yo naciera parece que ya tenían atados", afirmó.

El cantante que se hizo conocido en el programa The Voice por su talento y que está bastante alejado de la farándula, comentó al programa Intrusos que "Raquel Argandoña no es tema en nuestra casa".

"Ni ella ni la Kel son temas en la mesa, mi mamá no anda enrollada todo el día con eso. No es tema. Cuando le preguntan se le activa tal vez y dice lo que piensa no más, es que igual los medios tratan de generar algo y hacen el ambiente, y ahí mi mamá reacciona", aclaró.

Aunque Kel Calderón salió en defensa de su madre en la última polémica que involucró a Argandoña y a Nunes, diciendo que "Vivana está desesperada por resucitar", Zerene prefirió no meterse.

"Yo sólo puedo decir que mi mamá no tiene problemas con nadie, lo que pasa es que ella es impulsiva, es muy "chispita" y dice lo que piensa", agregó.