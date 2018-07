Madre de hijo de Ramón Llao: "A mí jamás me levantó un dedo"

Luego que Claudia Moreno, ex pareja de Ramón Llao, revelara un fuerte episodio de violencia ocurrido hace dos décadas, varias personas del entorno del actor han aparecido para entregar su visión sobre los hechos.

Una de ellas fue Soledad Henríquez, quien por 13 años estuvo con Llao y con quien tuvo a su único hijo de hoy 16 años. En una entrevista a LUN , ella aseguró que durante su relación nunca vivió situaciones similares a las señaladas por la denunciante.

Henríquez, que reiteró su rechazo a la violencia de género, afirmó estar "shockeada" con lo que se supo sobre el padre del adolescente, a quien conoció luego que él diera "un vuelco bastante radical a su vida".

"Puedo decir que en los 13 años que compartimos con él no tomó alcohol y no tenía adicciones porque había cambiado. Fuimos una pareja muy feliz, tuvimos a nuestro hijo que nos costó mucho", expresó.

La actriz afirmó que "quizás su pasado lo condena por este caso", señalando que durante el tiempo que estuvo con él fue "respetuoso y cariñoso". "Si hubiese sido distinto, yo sería la primera en hablar", dijo.

Por las declaraciones de Moreno, Henríquez afirmó que "me estoy desayunando. Quizás fue una etapa de su vida de distorsión. Por lo que han dicho ambos, creo que los dos estaban metidos en una relación enfermiza. Pero Ramón a mí jamás me levantó un dedo".

La ex pareja afirmó que Llao está muy afectado con lo ocurrido durante esta semana. "Se le está cayendo todo lo que ha construido en estos 20 años tras su cambio", expresó.

"Quiero reiterarlo: estoy muy en contra de las agresiones a las mujeres, pero creo que aparezca esta denuncia tras 20 años... no sé. Me parece una pena que no se hablara antes, pero es fuerte porque con esto se le hace daño a cabros jóvenes", cerró.