Paz Bascuñán por López: "Estar al lado de alguien que haya podido tener errores no me hace menos persona"

09:40 La actriz afirmó que tras el reportaje de Sábado, ha estado cerca del cineasta, que no sólo es su amigo, sino también padrino de su hijo. "Me siento muy apoyada por todas las personas que me conocen, por mi equipo y por eso estoy muy tranquila", afirmó.

Paz Bascuñán rompió el silencio ante las cámaras y habló sobre su cercana relación con Nicolás López en el programa Primer Plano

Aunque su círculo más íntimo ya había advertido lo difícil que podría ser toda esta situación para ella, la actriz de "Sin Filtro" y "No estoy loca" efectivamente se mostró muy afectada al entregar sus declaraciones.

"Leer el reportaja (de Revista Sábado) fue un golpe muy duro y", afirmó.

Bascuñan, que es muy amiga del director que también es padrino de su hijo mayor, manifestó al programa de Chilevisión que ha estado cerca de López este tiempo, tal como lo indicó en su Instagram, "no podría darle la espalda a un amigo".

, creo que acá hay un tema que cuando alguien cae hay que golpearlo muy fuerte y correrlo más rápido para que no llegue la sangre del que tiene la peste. Yo no tengo miedo en ese sentido,y estar al lado de una persona que haya podido tener errores no me hace menos persona", dijo muy emocionada.

Tanto Bascuñán como su marido, Miguel Asensio - socio de López - han sido duramente criticados por el apoyo y la cercanía que tienen con el cineasta.

"Esta, sobre todo cuando han habido cosas que son injustas, sobre todo con respecto a él (Miguel). No son cosas para hablar en la calle de mi casa (...), donde se tiene que hacer justicia y no en las páginas de una revista", aclaró.

Pese que la protagonista de "Soltera Otra vez" recibió malos comentarios cuando compartió su comunicado a través de redes sociales sobre López, afirmó que se siente muy "apoyada" por quienes la conocen.

(...) confío en la justicia, en la verdad y en la bondad (...)".

Bascuñán contó que sigue en Canal 13 hasta el 30 de agosto cuando su contrato termina. Por ahora está evaluandoy los que interrumpirían de alguna forma, grabar la siguiente teleserie en el canal.

"Estamos evaluando cómo lo hacemos, tengo estos proyectos afuera y me complica hacer la teleserie que se grabará ahora, pero también es una opción volver después de estos dos proyectos que son un desafío muy grande e importantes para mi carrera profesional, muy bonitos también", finalizó.