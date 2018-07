Ignacio Lastra: "En la clínica soñaba siempre con mi hijo"

10:36 El ex modelo comentó que a los 35 años sería una buena edad para casarse y formar su propia familia. Confesó que tras el accidente, "pensaba que no iba poder ser papá nunca en mi vida".

El ex chico reality Ignacio Lastra confesó que sueña con formar una familia y ser padre alguna vez.

En entrevista con La Mañana de Chilevisión, el joven que resultó con el 90% de su cuerpo quemado tras un accidente de auto, afirmó que por ahora falta tiempo para encontrar a esa media naranja.

. Quiero poder disfrutar de las cosas, quiero poder vivir con mi familia, quiero disfrutar a mi familia”, sostuvo.

Después de dejar la clínica su pronóstico que no era para nada alentador, quedó atrás. Pero explicó que estando internado tenía un sueño constante.

“Yo ya veo a mi hijo.. Pensaba que no iba poder ser papá nunca en mi vida, porque estuve en un momento en que me iban a amputar, o iba a morir”, comentó el ex modelo.

Tras salir en una entrevista en Vértigo, la primera en donde se vio después del accidente, decidió comenzar su nueva vida y dar vuelta la página. Ahora sigue con el exitoso programa de Youtube, "Bombarderos Bizarros", que creó junto a su amigo Mario Ortega.