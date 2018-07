[VIDEO] Pangal Andrade ya puso hasta las luces en su casa: "Ya no me falta casi nada"

El kayakista Pangal Andrade no da más de la emoción y se nota en sus redes sociales. Su casa fabricada con materiales sustentables en lo alto del Cajón del Maipo está casi lista y ahora avanza en los detalles finales junto a su equipo de trabajo.

En varios videos compartidos en su Instagram, el ex pololo de Raquel Calderón mostró que ya instalaron todo el sistema eléctrico en la casa y tiene operativa hasta las luces de su casa.

"Ahora sólo nos falta pintar", dice en uno de los videos. Pangal también mostró que terminaron de colocar la cerámica en todo el suelo de la casa, incluso en la terraza donde faltaría sólo la baranda para disfrutar de una excelente vista a las montañas.

Por otro lado, el baño tiene instalada hasta la ducha y hoy es el turno de la cocina, donde colocará un par de muebles para dar forma a este espacio.

"Ya no me falta casi nada, máximo un mes y estoy viviendo en mi casita. Y este es el avance hasta ahora con todos sus vidrios, puertas y ventanas. El esfuerzo de mas de dos años esta tomando forma y ya estamos en la recta final, muchas gracias a todos por el apoyo que me han entregado durante estos dos años y 7 mese y contando", escribió en su Instagram junto a una imagen que muestra la fachada de su casa.

El deportita comenzó a fabricar este espacio de tres pisos en 2016, proceso que ha ido compartiendo paso a paso en sus redes sociales.