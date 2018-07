Jordi Castell por dichos de Chino Ríos: "¿Terminó el colegio este señor, acaso?”

Jordi Castell respondió a los polémicos dichos de Marcelo "Chino" Ríos en Twitter, quien escribió ofensivas frases en relación al fotógrafo y su homosexualidad.

El fotógrafo y rostro de la TV participó en el programa Pasapalabras el jueves pasado y ahora está en Miami disfrutando de sus vacaciones de invierno, por lo que no tenía idea de lo que había pasado en redes sociales con el ex tenista.

Consultado por La Cuarta , sobre qué pensaba de los mensajes de Ríos, Castell respondió: "Me hace gracia. Alguien de tan baja educación que hable así, no clasifica para contestarle nada. Las personas que se expresan así sólo expulsan su falta de cultura. ¿Terminó el colegio este señor, acaso?”, sostuvo tajante.

La polémica inició en Twitter cuando un usuario comparó al ex N° 1 del mundo con el fotógrafo por su parecido físico, a lo que el deportista respondió: "No me compares con sacos de hueas" (SIC).

Tras una seguidilla de mensajes, Chino Ríos afirmó que no sabía que Castell era homosexual y agregó una polémica frase: "Yo pregunté si Jordi Pastel era gay, porque no sabía, pero ahora me queda claro. Y si le gusta el pico huea de él no me molesta" (SIC).

El día de furia del tenista no terminó ahí, pues incluso le contestó a un usuario irónicamente que pidió denunciar su cuenta por dichos homofóbicos contra el fotógrafo: "Una vergüenza lo mío no te preocupes yo me voy a denunciar amargo", escribió.