Los duros descargos de Daniella Chávez contra la FIFA por prohibir enfocar a mujeres sexys

Muy molesta está la modelo y conejita playboy, Daniella Chávez, quien con fuertes argumentos rechazó una supuesta solicitud de la FIFA a los canales que transmiten el Mundial, de no enfocar a mujeres sexys por considerarlo un "acto sexista".

La rubia hizo sus duros descargos en redes sociales, donde acompañó su extenso mensaje junto a una fotografía donde posa desnuda en una cancha de fútbol.

"Bajo que criterio o quién decide si una chica es sexy o no? Porque esto va sólo contra chicas con cuerpo curvilíneos o modelos? Acaso una chica con medidas como el común de todas no puede ser sexy? Una gordita no puede ser sensual? Me parece que si no quieren mostrar mujeres sexys NO deben mostrar a ninguna mujer en el estadio, eso es DISCRIMINACIÓN por parte de la FIFA", sostuvo.

Además, la conejita playboy dijo que la medida entonces debiera aplicarse en otras situaciones y no sólo con las mujeres, sino también en hombres, como por ejemplo cuando los futbolistas se sacan la polera "y muestran las calugas".

"Siguen discriminando a las que usamos nuestro cuerpo para llevar el pan a la casa o sacar nuestros hijos adelante?", agregó.

Y como si fuera poco, apuntó todos los dardos contra Maradona para finalizar su mensaje. "Prohíben cosas absurdas contra la mujer y muestran por tv a un ex Futbolista Drogado y borracho en la tribuna y más encima le pagan por asistir!! ahora con el Mundial de Qatar van a estar felices iremos al estadio con Burka.. aquí Ya se están pasando los límites!!".