Ex pareja de Lucas Bolvarán dio a luz anticipadamente a gemelas tras un choque

Camila Fernández, ex polola de Lucas Bolvarán, dio a luz a las gemelas que esperaba tras un traumático accidente vehicular que adelantó el nacimiento de las bebés.

Vía redes sociales Camila anunció que Amparo y Agustina estaban bien después de nacer antes de tiempo.

En una de sus declaraciones a radio Bio Bio, la madre de las niñas detalló que iba camino a visitar a unos familiares cuando la chocaron.

"Llegué de urgencia porque tenía muchas contracciones y estaba en estado de shock. Me asusté porque tenía dolor y no llegaba al hospital. Tenía miedo que le pasara algo a mis hijas. Estuve dos días con medicamentos, me dieron corticoides y estuve bajo observación", detalló.

El accidente fue el lunes pasado y las contracciones no terminaron hasta este fin de semana cuando le hicieron una cesárea. Las recién nacidas están en observación, pero se encontrarían en buen estado de salud.

Fernández remeció a los programas de farándula con una impactante declaración que terminó en una denuncia en fiscalía en contra del actor hace poco más de un mes.

La madre de 18 años aseguró que había sido víctima de violencia psicológica y física por parte del actor de "Los 80". Bolvarán negó los hechos sobre maltrato, pero sí reconoció la paternidad de las gemelas.

Camila aseguró que perdió el contacto con su ex pareja tras las denuncias y que sigue el proceso judicial en curso: "Lo único que quiero es que él responda, como corresponde, pero no hemos tenido contacto”, agregó.