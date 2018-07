Claudia Conserva feliz con su marido en Punta Cana: "Entramos a una nueva etapa de pareja"

Claudia Conserva está chocha con su marido mientras pasan unas mini vacaciones en Punta Cana, en lo que ella llama "una nueva etapa de pareja" ahora que sus hijos crecieron.

La conductora aseguró que junto a Juan Carlos Valdivia "siento que entramos a una nueva etapa de pareja, después de muchos años preocupados por ellos (hijos), de darle todas las herramientas para que sean felices, libres de pensamiento, buenas personas y ciudadanos del mundo".

Mientras que su hijo mayor Renato de 17 años se fue a estudiar teatro a la Universidad de California en Estados Unidos por unos meses, Matile de 14 años es bien independiente y se dedica a lo que le gusta, el arte.

Conserva dice que esta libertad se ve concretada en cosas específicas: "Conversar tranquilos, caminar por la playa sin apuro, comer y hacer sobremesa, acostarnos a la hora que queramos sin estar preocupados si es que ellos desayunaron o no", detalló a Lun

Aunque comentó que para muchos padres tal vez esta etapa puede ser muy nostálgica, ella la ve de otra manera.

"Lo vivo con alegría. Me encanta ver a mis hijos grandes, con personaliddes, gustos y opiniones. El amor es tan infinito que si no están a mi lado físicamente, me hace feliz saber que están haciendo su camino y buscando su felicidad".

Finalmente, Conserva agregó que por ahora se están preparando junto al "Pollo" Valdivia para unos nuevos viajes. "Queremos retomar nuestros viajes a destinos raros y exóticos".