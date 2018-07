Mamá de Luis Miguel en la serie: "Es casi mi Sol ahora"

La serie biográfica del cantante Luis Miguel se transformó en un verdadero fenómeno en Latinoamérica. La producción realizada por Netflix y Telemundo ha mostrado los pasajes más oscuros y misteriosos de la vida del artista, especialmente los que lo vinculan con su madre, Marcela Basteri.

La actriz que le dio vida a la enigmática mujer, que desapareció en 1986, se llama Anna Favella. Es italiana, tiene 34 años y con este personaje realizó su debut en la actuación en español.

En una entrevista a Infobae , la europea contó cómo llegó a la serie, la que ayer liberó el último capítulo de su primera temporada.

"Yo estaba tranquila en Italia, y no sabía nada de que estaban preparando esta serie sobre la vida de Luis Miguel. Igual, yo lo conocía como cantante, de cuando ganó el Festival de San Remo con 'Noi, ragazzi di oggi'. Me pidieron hacer un casting. El primero fue en video: me explicaron que estaban buscando a su mamá, que era de origen italiano. A los días me llamaron para hacer otro casting en España, con Óscar Jaenada, que es quien hace de Luis Rey. Y luego viajé a México para conocer al director y a todo el equipo", expresó.

Favella afirmó que quedó algo sorprendida al conocer en profundidad la historia del "Sol de México". "Al principio pensé que se iba a hacer una serie sobre la vida de un cantante famoso para mostrar lo que todo el mundo se pregunta: "¿Cómo es la vida de una estrella?". Nunca pensé que fuera una vida medio triste, oscura y de muchos sufrimientos", señaló.

Por el destino de su personaje en la vida real, del cual no se tienen noticias desde hace 32 años, la actriz comentó que "es un misterio. Yo todavía me pregunto cuál es la verdad, dónde puede estar y qué le pasó. Me enteré también de que en Italia la buscaron en los años pasados, en una transmisión de la televisión italiana que se llama '¿Quién la ha visto?'. Hablaron con gente que la vio hasta los últimos momentos y con todos los familiares de ella que están en La Toscana, donde ella se crió".

La italiana también contó que "lamentablemente" no tuvo ningún contacto personal con el cantante antes de grabar la serie, aunque recordó que pudo verlo en uno de sus shows.

"La única vez que lo vi fue en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Fue un impacto muy importante para mí, porque tanto vi, tanto leí de su vida, de cuando era niño, que cuando lo vi por primera vez en vivo me fascinó muchísimo. Digo, es casi una persona que ya conozco, ¿no? Vi su mirada, su sonrisa, y reconocí todo. Y digo, bueno, es casi mi Sol ahora…", dijo.