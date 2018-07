Detectaron irregularidades en contrato de Jaime de Aguirre en TVN

08:10 En el caso del director ejecutivo, no se informaron al directorio algunas condiciones especiales.

La Contraloría de Televisión Nacional (TVN) detectó una serie de irregularidades en los contratos del director ejecutivo, Jaime de Aguirre, y de los principales ejecutivos del canal estatal.

Según La Tercera , la indagatoria fue solicitada el 22 de junio por el presidente del directorio Francisco Orrego y en ella se establece que las condiciones acordadas no fueron conocidas por todos los miembros como se establece.

Entre las condiciones del contrato del director ejecutivo, Jaime de Aguirre, estaba un sueldo base mensual de $18 millones, un bono por cumplimiento de metas de hasta cuatro sueldos brutos base mensual, además de viajes y una "indemnización especial" en caso que amerite.

Sin embargo, la contraloría interna determinó que "no se informaron oportunamente al Comité Económico y al directorio todas las condiciones acordadas para la contratación".

El informe sostiene que "se incluyeron, sin aprobación de los miembros del directorio, otras condiciones contractuales, excediendo las atribuciones que responder exclusivamente al directorio".

De Aguirre no quiso referirse al informe, mientras varios miembros salieron a defenderlo.

Máximo Pacheco dijo que "es un chisme. No existe ninguna irregularidad. Jaime de Aguirre fue contratado en la época en que el presidente del Comité Económico era Jorge Atton y por lo tanto no se me ocurriría pensar que hubo alguna irregularidad".

Antonio Leal comentó que "aquí lo que hay es una sucia maniobra de parte de algunos integrantes de la derecha, del directorio de TVN, para sacar a Jaime de Aguirre de la dirección ejecutiva del canal".