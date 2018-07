Eli de Caso reveló que "detesta" a Luis Jara y contó por qué

11:17 La ex animadora estuvo con sus hijas en el programa "La noche es nuestra", quienes contaron que su madre no tuvo una buena experiencia con el animador de Mega.

La ex animadora Eli de Caso junto a sus hijas Yuyuniz y Krishna, estuvieron en el programa de Chilevisión, "La noche en nuestra".

En el espacio, en medio de la dinámica "¿Quién es la persona que más detesta en la televisión?", las hijas de Caso tuvieron que responder por su madre y ambas respondieron lo mismo en una pizarra: Luis Jara.

La respuesta coincidente valió por supuesto toda una explicación por parte de Caso. "La palabra detesta no me gusta. La persona con la que más me costó trabajar y tuve una mala experiencia... Esto no es personal, porque no me interesa. Pero profesionalmente... No hay otra", explicó la ex conductora.

Yuyuniz sostuvo que todo ocurrió cuando su madre trabajó en el matinal de Canal 13 con Jara y Carla Constant.

"Lucho es amoroso y todo, pero lo que pasaba era que la dirección del programa no iba para ningún lado. No sabían qué querían hacer. Lucho, que tiene su ego y su personalidad bien fuerte, y mi mamá también, era difícil que ellos congeniaran y no había cómo... Pasó hace miles de años", sostuvo.

Eli de Caso, por su parte, confesó que no ha conversado con Lucho todo lo que ella vivió, pero que no se niega a hacerlo. "En estos momentos, a mí no me afecta. Gracias a Dios", finalizó.