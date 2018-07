Diego Boneta habló de los tratamientos a los que se sometió para parecerse a Luis Miguel

El actor y cantante mexicano Diego Boneta, que encarnó a Luis Miguel en la exitosa serie biográfica de Netflix, habló de los tratamientos a los que se tuvo que someter para parecerse físicamente al artista.

En una transmisión por Instagram, Boneta afirmó que hubo "dos cosas" que lo complicaron en su proceso de caracterización del "Sol de México".

El intérprete reconoció que tuvo que pasar por una modificación temporal de su dentadura, ya que tenía que mostrar la misma separación de las paletas del personaje en el inicio de su carrera.

"Llegó un punto en el que, literal, me limaron y me pusieron una resina negra, como el pegamento que te ponen para que se te peguen los brackets. Lo tuve permanente durante toda la serie", afirmó.

Luego agregó que "hicimos como 10 pruebas, pero me veía como Austin Powers, con los dientes raros. Él practicaba mucho era la sonrisa y con los dientes no se veía igual, parecía un disfraz. Y para mí era muy importante que no fuera una parodia, que no fuera un disfraz, sino que realmente sintieran que estaban viendo a Luis Miguel".

Boneta afirmó que lo otro que lo complicó fue el característico bronceado de "Luismi". "No tienen idea de la cantidad de veces que me quemé las nalgas bronceándome. Eso sí fue bastante doloroso", afirmó a sus seguidores en la red social.

El actor afirmó que su objetivo final era "convertirse" en el cantante y "no imitarlo", por lo que decidió pasar por todo este proceso.