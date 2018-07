Delfina Guzmán por las denunciantes de Abreu y López: "¿Qué les importa que les agarren una pechuga? ¿Es tanto el problema?"

Una controversial visión sobre las denunciantes de los directores Herval Abreu y Nicolás López fue la que entregó la actriz Delfina Guzmán.

Durante su paso por el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, la histórica integrante del área dramática de TVN cuestionó a las mujeres que presentaron las acusaciones por acoso sexual.

"Juré por todos los ángeles del mundo que no me iba a tirar en contra del movimiento de estas pajaritas porque estas niñitas están tan enojadas y tan bonitas que son... ¿Qué les importa que les agarren una pechuga? ¿Es tanto el problema?", expresó.

La actriz de 90 años, que dijo no conocer ni a Abreu ni a López, también habló de cómo habría reaccionado ella ante una situación similar a la que pasaron las denunciantes, afirmando que "si a mí me hubiera convidado un pelotudo de estos a un casting en la noche tendría que haber estado enferma de estúpida para no darme cuenta que es lo que quiere hacer".

"Lo primero que tiene que hacer es decirme 'mira, Delfinita de mi alma, me quiero acostar contigo' y yo se lo agradecería profundamente para decirle 'fíjate que no, mi amor. Al menos no hoy día'", cerró Guzmán.