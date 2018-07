[VIDEO] Kylie Jenner y Travis Scott protagonizaron sexy portada de revista

Kylie Jenner protagonizó la primera portada de revista y entrevista junto a su novio, el rapero Travis Scott.

En un reportaje de GQ lleno de imágenes muy sexys de la pareja, los padres de Stormi Webster hablaron sobre su relación, especialmente luego de ser el blanco de varios rumores sobre una separación.

", comentó la hermana menor del clan Kardashian, quien además fue considerada una de las multimillonarias más jóvenes del mundo por Forbes.

. De hecho, si él tiene que acudir a un evento nunca le acompaño. Prefiero que él haga en solitario lo que tenga que hacer", agregó Kylie.

La joven indicó que todo tiene que ver con el nivel de fama, pues tanto ella como sus hermanas están acostumbradas lidiar con eso, no así sus parejas.

En la entrevista también relataron quey después de tener su primera cita no pudieron separarse. "Yo le dije que me iba con él y me subí al autobús, que arrancó mientras se ponía el sol. Y efectivamente, al final me pasé toda la gira a su lado", contó Jenner.

La entrevista y las sexys imágenes, vienen acompañadas de un divertido "Quiz" de Kylie quien le hizo varias preguntas al rapero para ver cuánto la conocía. En menos de un día, ya superaron los 7 millones de reproducciones.