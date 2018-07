Luis Dimas dijo que Alejandra Fosalba se le insinuó

El cantante Luis Dimas sorprendió con sus declaraciones en una pasada entrevista en revista Sábado, donde reveló que la guapa actriz Alejandra Fosalba se le había insinuado en algún momento.

“La Alejandra Fosalba se me insinuó. Era rica. ‘¿Y cuándo vamos a pasarlo bien?’, me preguntó. ‘Cuando seamos más viejos’, le dije yo. No me gusta meterme con compañeras porque pierdes”, afirmó tajante el rey del twist.

Muchos creyeron que el cantante bromeaba al decir este tipo de declaración, la que por supuesto, llegó hasta la misma actriz. “Supongo que es una broma. Mi respuesta es: ja ja ja”, señaló Fosalba cuando le preguntaron si era o no cierto.