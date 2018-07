Denise Rosenthal entregó una firme respuesta a quienes le quitan méritos por "ser linda"

La cantante y actriz Denise Rosenthal entregó una firme respuesta ante algunas críticas que ha recibido por su trabajo, las que muchas veces se centran en el aspecto físico y no en lo artístico.

Durante su paso por el programa "No culpes a la noche" de TVN, la intérprete abordó los cuestionamientos que ha recibido en las redes sociales, señalando que acepta ser criticada por su música, pero no que le quiten méritos debido a su belleza.

"Yo no tengo problemas cuando son críticas constructivas. Uno puede aprender sobre ellas. O son críticas realmente objetivas. Si alguien dice ‘oye, Denise, no me gusta tu música’, todo bien. No a todo el mundo le puede gustar mi música", expresó.

Tras esto, Denise agregó que "es distinto cuando dicen ‘no, es que ella le va bien porque, claro, es linda, pucha, baila, está ahí porque mueve la raja’. ¿Por qué está esa mentalidad? ¿Me entendí?".

Si bien la cantante señaló que está acostumbrada a recibir este tipo de comentarios, aseguró que le molesta que su trabajo no sea valorado de la forma que corresponde.

"Realmente uno debiese cuestionarse constantemente ese tipo de cosas. Más sobre todo si el cuerpo sigue siendo tema en el sacrificio y la dedicación que me ha tomado. Me frustra un poco el hecho de que alguien pueda opinar físicamente sin validar efectivamente mi trabajo, sin decir ‘pucha, se saca la cresta, ha estudiado, se ha esforzado’. Soy súper dedicada, sacrificada. Llevo 10 años. Puede ser un complemento lo de mi físico, pero no es lo que debería primar", cerró.