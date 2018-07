Luis Dimas aclaró la supuesta "insinuación" de Alejandra Fosalba: "Es todo en contexto de broma, lo juro por Dios"

El cantante de la nueva ola Luis Dimas salió al paso de sus propios dichos sobre la actriz Alejandra Fosalba, quien supuestamente se le "insinuó" mientras filmaron la película "Takilleitor" hace 20 años.

En una entrevista a The Clinic , el "rey de twist" aclaró la frase que apareció en un reportaje en la revista Sábado, la que generó incredulidad y bromas en las redes sociales.

"Yo no he dicho nada. La quiero mucho, es muy amiga mía y tiene todo el derecho de reírse. Ella tiene su vida y yo no he dicho eso de que ella se me insinuó. Es un invento", expresó Dimas.

Por la veracidad del supuesto coqueteo, el músico agregó que "me parece una tontera. Yo tengo mucho respeto por ella. Yo era muy amigo, y cuando filmábamos… ¡Por Dios! si es nada esto. En la 'Takilleitor' nos revolvíamos y nada más. A lo mejor dije 'me puso una cara insinuante', pero jamás que se me insinuó, de adónde".

"¿Te imaginas el problema que tuvo que haber tenido la Alejandra con esta cuestión? Es todo en un contexto de broma, te lo juro por Dios. Hubo algo de 'ay, estay buena', y nada más. Igual que como cuando miras a una prima y (dices) 'estás buena', y nada más", señaló.

El artista dijo que tiene "un gran respeto" por la actriz y que "se infló una cosa que nunca existió y nunca existirá".

"Le encuentro toda la razón de que se haya reído. Yo no tanto, porque me han hueviado tanto que ya no me río", aseveró.