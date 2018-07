Koke Santa Ana reveló episodio de acoso sexual que sufrió

El actor Koke Santa Ana reveló la complicada experiencia que vivió a propósito de los casos de acoso sexual en el mundo del entretenimiento.

En una entrevista a "Zona de Estrellas", el rostro de los virales de Woki Toki contó que sufrió un episodio de abuso al principio de su carrera, cuando fue a un casting.

Según su relato, el director teatral a cargo de la audición le pidió usar un traje de baño femenino de una pieza, a lo que accedió ante su entusiasmo por conseguir el llamado.

"Estaba solo con él. Llega y me dice, 'A ver, mira', y me empezó a manosear. Yo no hice nada, no me enojé, no me reí. Yo lo conocía, entonces, no era como una persona 'X'", afirmó.

Santa Ana agregó que "ciertas cosas estaban muy normalizadas hace mucho tiempo y hoy en día todos tenemos una historia como esa. Me fui a mi casa, me cambié de ropa y no supe más de esa persona. En la tele no me ha pasado nada".