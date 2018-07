Camila Recabarren se operó el rostro: "Es una decisión personal"

La modelo Camila Recabarren decidió operarse el rostro, buscando que se vea "más anguloso" y con unas mejillas disminuidas.

La panelista del matinal "Hola Chile" de La Red mostró en sus historias de Instagram imágenes de su paso por la clínica, donde se sacó las bolas de Bichat. En la intervención, la joven de 27 años se sacó pequeñas adiposidades de los costados de la cara, la que quedará más triangular que redonda.

En una entrevista a LUN , Recabarren dijo que no le contó ni a su mamá ni a sus amigas de la operación. "Siempre me dicen que no me haga nada en la cara, pero es una decisión personal", señaló.

La ex Miss Chile afirmó que no tenía un "complejo" con sus mejillas, pero agregó que "a pesar de ser delgada siempre he tenido la cara redonda. El peso no tiene nada que ver".

Recabarren afirmó que el rostro redondo es una característica familiar, agregando que ahora busca mejorar su aspecto especialmente por su trabajo. "Lamentablemente estoy en un negocio que es así", aseveró.

La panelista pasará su reposo en La Serena y próximamene reaparecerá en pantalla para mostrar los resultados de su cirugía.