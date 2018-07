[VIDEO] Angie Jibaja denunció agresión de empresario en Perú: "Me han desfigurado"

"Es vergonzoso porque me han agredido, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado y me han hecho un corte, en fin me han desfigurado", dijo la ex chica reality Angie Jibaja, luego de denunciar a través de su cuenta de Instagram, que fue víctima de una golpiza. En su declaración, emitida después de constatar lesiones en la comisaría de Miraflores, en Lima, Perú.

Según consignó El Comercio, la modelo, acusó como responsable de lo ocurrido al empresario de 38 años Miguel Ángel Aquije Chávez, dueño de un reconocido restaurante local, quien ya tendría otras 29 denuncias por delitos similares. Todo habría ocurrido, cuando ambos se encuentran dentro del departamento de Aquije.

Con ello, y después de denunciar lo ocurrido, Jibaja compartió una fotografía con las heridas de su cara, declarando que "lo peor de todo es que fue un hombre, lo cual, yo sentía que era mi amigo, me golpeó".