Daniela Aránguiz tras polémica con Pamela Díaz: "No me interesa fingir ser alguien para que me quieran”

“No me interesa fingir ser alguien para que me quieran”, fueron las palabras de Daniela Aránguiz, luego de las últimas polémicas con Pamela Díaz que la han tenido en la palestra. En conversaciones con La Cuarta, aseguró que a sus 32 años tienen las “cosas claras” y que si “la gente me quiere por como soy, muy bien”.

Con ello, insistió en que ha cambiado con los años, reconociendo que “antes era impulsiva. No permitía que hablaran de mí. Ahora hay cosas que no me interesa hablar, porque a mí no me conviene. Cuando uno tiene hijos y van al colegio, y pueden afectarles a terceros tus cosas, prefiero muchas veces quedarme callada”, agregó.

Además, también tuvo palabras para Pamela Díaz, asegurando que no fue su culpa que a “La Fiera” la despidieran del canal. “No eres culpable de los errores que cometen otras personas, siendo ella o equis persona, y no voy a caer en el juego de hablar mal de ella, cuando a mí no me ha hecho nada. No es un tema que para mi vida sea relevante. Tengo mi familia, mi marido, estoy trabajando, lo estoy pasando bien”, remarcó.