Pato Laguna dijo que video sexual con Yanina Halabi es de hace dos años

14:12 En redes sociales circulan las imágenes donde aparece el ex modelo con su ex pareja.

El ex modelo Patricio Laguna se refirió al video que circula en redes sociales, donde aparece él con su ex pareja, Yanina Halabi.

Según el programa " Intrusos " de La Red, el ex concejal reconoció que el registro es de hace dos años y fue captado por el celular de la madre de su hijo.

Laguna comentó que también tenía una copia, pero decidió borrar todos los registros cuando se separaron.

También aseguró que no se ven desde el 14 de septiembre del año pasado, cuando se enfrentaron en un juicio por violencia intrafamiliar.

En entrevista con La Cuarta , Laguna dijo que "no manejo ningún tipo de imágenes de ese tipo. No tengo acceso a nada eso. Ninguna. Me parece extraño. No sabría que más decir en este minuto. No sé cómo podría haber llegado ahí".