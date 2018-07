Yanina Halabi tras filtración de video sexual: "Quien sea responsable tendrá que pagar"

La modelo Yanina Halabi expresó su dolor luego que durante este viernes se difundiera un video sexual en donde aparece junto a su ex pareja, Patricio Laguna, el que se grabó hace dos años.

En sus historias de Instagram Halabi publicó un texto en donde señaló que el hecho "es parte del maltrato que muchas mujeres estamos sufriendo".

"Estoy dolida, siento rabia, siento pena, humillación y frustración", expresó.

Tras esto, la modelo afirmó que "esta cadena se debe detener y quien sea responsable tendrá que pagar, esto ya se encuentra en manos de la justicia".

"Debo ser fuerte, tengo hijos que es lo que más amo en este mundo y por ellos debo salir adelante", cerró.

Luego que el material íntimo se viralizara en internet, Laguna confirmó su autenticidad y afirmó que se grabó hace dos años. El modelo aseguró que borró todo lo que hicieron como pareja cuando se separaron.

"No manejo ningún tipo de imágenes de ese tipo. No tengo acceso a nada eso. Ninguna. Me parece extraño. No sabría que más decir en este minuto. No sé cómo podría haber llegado ahí", afirmó a La Cuarta.

Laguna y Halabi están separados desde septiembre de 2017, cuando se hizo público un episodio de violencia intrafamiliar entre ambos.