Álvaro Henríquez habló por primera vez desde su trasplante: "Estamos al debe con el tema de la donación"

El músico Álvaro Henríquez habló por primera vez luego de ser sometido a un trasplante de hígado, el que hace casi dos meses le salvó la vida en medio de las consecuencias físicas que le dejó el consumo excesivo de alcohol.

En conversación con radio Bío-Bío , el líder de Los Tres entregó detalles del procedimiento al que fue sometido, el que según él es "la quinta oportunidad que me da la vida".

"Lo mío fue bastante rápido, me siento afortunado también. Fue casi maratónico, de una. Yo siento que estoy procesando lo que ocurrió, afortunadamente. Los médicos fueron gente muy eficiente, muy buena, con buena psicología", expresó.

El guitarrista y compositor también reflexionó sobre el tema de la donación de órganos en el país, el que considera que aún es "tabú".

"Estamos al debe con el tema de la donación. Me alegro por la gente que ha sido trasplantada con éxito, porque hay dificultades para que la donación sea fluida. Y eso es importante para la gente que está en este proceso. Uno puede aportar con la experiencia", agregó.

Henríquez contó que aún no ha tenido contacto con la familia de la persona que le donó el hígado. "Es un tema muy sensible creo yo, así que no he tenido contacto con ellos. Pero estoy muy agradecido. Quién sabe (si ocurrirá el encuentro), uno se concentra en el corto plazo, en concentrarse y recuperarse, pero decirle desde ya que muchas gracias", comentó.

Sobre las críticas que recibió por el procedimiento, el artista afirmó que "no hay rencor. Yo creo que cuando uno está haciendo las cosas, hace lo mejor que puede no más. Yo ahora estoy concentrado en mi recuperación, no tengo rencores, no tengo tiempo para eso, no da".

Henríquez afirmó que ahora está trabajando para recuperarse, aunque no sabe si alcanzará a llegar a la nueva versión de La Yein Fonda, que este año se realizará el 16, 17 y 18 de septiembre en el Centro Cultural Chimkowe, en Peñalolén.