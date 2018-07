Julian Elfenbein por rating de "Pasapalabra": "No me vuelva loco con los éxitos ni cuando me echan"

"Me está yendo el descueve ahora, pero sé que en uno o en tres años más no me van a llamar para entrevistarme y la gente no me va a decir ni hola", dijo Julian Elfenbein a revista Sábado, refiriéndose al éxito de “Pasapalabra”, programa de Chilevisión que ha superado los 16 puntos de rating los últimos seis meses.

Y es que, aunque reconoce que es el espacio más visto del canal del grupo Turner Chile, aseguró que se lo ha tomado con calma y “muy tranquilamente”.

Con ello, insistió en que “no me vuelva loco con los éxitos ni cuando me echan”, todo esto por las experiencias de vida que dice haber pasado. Sin embargo, se mantiene con el ánimo de ser el rostro del programa, que estaría en pantalla los próximos tres años.