Actor aseguró que movimiento #MeToo arruinó su vida amorosa:" Me van a llamar violador o algo así"

El actor británico Henry Cavill, se refirió esta semana al movimiento #MeToo y las repercusiones que ha tenido en el mundo del cine. En una entrevista con la revista GQ Australia, aseguró que en su caso, las demandas contra el acoso sexcual y el abuso de poder que plantea la iniciativa, lo habrían perjudicado.

“Hay algo maravilloso sobre un hombre persiguiendo a una mujer. Hay un enfoque tradicional para eso, lo cual es bueno. Creo que una mujer debe ser cortejada y perseguida, pero tal vez estoy pasado de moda por pensar eso”, dijo.

Con ello, insistió en que desde ahora será muy dificil seguir estos pasos y vida normal pues "existen normas establecidas". “Entonces es como, ‘Bueno, no quiero ir y hablar con ella, porque me van a llamar violador o algo así’. Así que piensas: ‘Olvídalo, voy a llamar a una ex novia y luego volveré a una relación que nunca funcionó’. Pero es mucho más seguro que arrojarme al fuego del infierno, porque soy alguien expuesto al escrutinio público, y si voy y coqueteo con alguien, ¿quién sabe qué va a pasar?”, se preguntó.

El intérprete de Superman en la última producción de DC Comics, recibió cientos de críticas a través de redes sociales, donde le sugieren mirar el fenómeno con mayor profundidad.

“Esto es absurdo. Si Henry Cavill no quiere que lo llamen violador, todo lo que tiene que hacer es … no violar a nadie”, remató una tuitera.

Tal fue la polémica que inició, que en una nueva entrevista con el portal Yahoo Lifestyle se disculpó, diciendo que "cualquier confusión y malentendido que esto pudiera haber creado. La insensibilidad no era absolutamente mi intención.

A la luz de esto, me gustaría aclarar y confirmar a todos que siempre mantendré el más alto nivel de respeto hacia las mujeres, sin importar el tipo de relación, ya sea de amistad, profesional o de pareja”, concluyó.