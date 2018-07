Fanny Cuevas se fue a Europa: "Cansada y agotada de Chile, me voy sola"

Hace un par de días la ex chica reality Fanny Cuevas preparó sus maletas y se fue del país: "Una vez más me voy lejos de aquí", dijo la joven antes de partir a Europa.

Aunque no dejó claro si sólo era un viaje de turismo o se iba por más tiempo, la ganadora de Mundos Opuestos 2 expresó en sus redes sociales que está aburrida de Chile.

"Me voy triste porque dejo a los que quiero; aquellos que me acompañan día a día pero feliz porque voy en busca de un nuevo rumbo de nuevos amigos; de nuevas experiencias; de nuevos sueños; de nuevas ilusiones; cansada y agotada de chile, me voy sola!", escribió junto a una imagen de su pasaporte.

Cuevas, agregó que se va porque no "depende" de nadie para poder hacerlo y entregó una relfexión a sus seguidores. "Disfruten la vida que es corta y los años pasan volando. Volando vivo y volando me voy! No espero que me extrañen sino que se acuerden de mi todos los días, de lo lindo que lo pasamos y del recuerdo que dejo en ti y en tu corazón".

Una de sus primeras paradas fue Italia, desde donde ha compartido algunas fotografías en sus redes sociales.

Reaccionando a algunos comentarios de sus seguidores, la ex chica reality agregó un mensaje donde advirtió que andaba sola y no con un hombre como muchos especularon en su plataforma.

"Tengo lo mio propio y no tengo porque contar como me la gano (...) me la gané como todos los chilenos trabajando. Y paren de ser tan machitas", escribió.