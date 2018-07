Pato Laguna por filtración de video: "Que se aguante el que hizo esto, porque me voy a ir con todo"

El ex modelo Patricio Laguna se refirió a la filtración de su video sexual con su ex pareja, Yanina Halabi y envió una advertencia a quien sea el responsable.

"Que se aguante el que hizo esto, porque me voy a ir con todo", dijo a "La mañana de CHV".

El ex concejal comentó que "yo no las expondría jamás, no me cabe en la cabeza que lo hubiera hecho ella, por lo tanto aquí hubo alguna despreocupación de alguna parte…. No te puedo asegura de dónde pudo haber salido".

"Este es un tema de un matrimonio, es lo más normal del mundo, hay que centrarse en el enfermito o enfermita que subió el tema", agregó.

Laguna dijo que ya inició acciones legales. "Lo hice calladito, eso está funcionando. No gano ni pierdo nada", recalcó.

Laguna puntualizó además que no tiene ningún tipo de contacto con Halabi. "Desde septiembre del año pasado no cruzo ningún tipo de palabra con ella y tampoco lo voy a hacer. Sus llamadas no entran en mi teléfono. No hay ninguna posibilidad de retomar algún tipo de relación en el corto plazo", aseguró.

"Aquí ha habido temas mucho más importantes en los últimos años y los he tratado de solucionar de la mejor manera posible", cerró.