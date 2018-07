Chriss Mc Millan reapareció: "Estoy en una época más tranquila"

La periodista Chriss Mc Millan reapareció luego de vivir un tormentoso periodo emocional en su vida. Según ella, está pasando por un momento muy tranquilo ahora.

“Estoy en una época más tranquila, prefiero no caer de nuevo, no envolverme en más cosas. Estoy feliz, contenta, así que bien. Más preocupada de mí y de hacer algo que me gusta. Eso no más, nada más que compartir en este momento”, sostuvo al programa Intrusos.

Y agregó que anda en busca de nuevas oportunidades laborales y que el apoyo de su familia en este proceso ha sido fundamental. Consultada por su corazón o el amor, Mc Millan cerró tajante: "Estoy feliz en todos los aspectos".

Cabe recordar que hace unos meses la periodista fue formalizada en varias ocasiones por hurto y terminó internada en una clínica psiquiátrica con un diagnóstico reservado.

"Está todo bien, nunca se buscó encontrar culpabilidad porque se entendió que todo fue un mal entendido. Todo está cerrado y no hay cargos contra mí, por eso estoy contenta en todos los aspectos y en un momento muy tranquilo en mi vida", comentó al espacio.

La ex notera del matinal Bienvenidos, comenzó a protagonizar polémicas desde que se canceló su matrimonio con Francisco Carrasco a dos días de dar el sí.