Princesa Alba: "He desarrollado mi identidad, la he reafirmado en cada video y canción"

10:05 Trinidad Riveros se hizo conocida con su primer clip "My only one" en el Estadio Monumental.

Trinidad Riveros tiene 21 años y se hizo conocida por su nombre artístico, Princesa Alba. La joven llamó la atención en las redes sociales con su primer sencillo "My only one" grabado en el estadio Monumental, especialmente por su música y también su look: escotes, faldas cortas, chaquetas y aros gigantes.

Esta estudiante de Dirección Audiovisual y Publicidad de la Universidad Católica, conversó con Revista Paula y dijo que toda la música la hace desde su casa, por lo que se define como una ‘bedroom producer’.

“Empecé a cachar el boom del trap, el dancehall y el R&B, y me empecé a motivar. Caché que en Chile esa escena estaba naciendo con Gianluca (artista que produjo su primera canción) (...) nunca quise hacer nada hasta que conocí la onda digital. Empecé a mezclar en programas computacionales y me compré un controlador de audio”, dijo a la revista.

En otro aspecto, Princesa Alba llamó la atención por su estilo y fue duramente criticada tras el lanzamiento de su primer video. Sin embargo, advierte que un problema que tuvo desde niña la preparó de cierta manera para hacer frente a esos dichos.

"Tuve bulimia gran parte de mi vida. Y la cuestión es que con esa condición te conviertes en tu peor enemiga, te odias y tienes millones de malos comentarios sobre ti misma. Cuando superas esa barrera, cualquier comentario que te llegue de otra persona no te puede afectar menos. Después de eso alcanzas un nivel de seguridad que en verdad ‘bye’", sostuvo.

Incluso, recuerda que cuando grabó "Mi only one" en el estudio de Comunicaciones de la universidad, todas las personas la miraban con mala cara y se reían. "Con eso también he desarrollado mi identidad, la he reafirmado en cada video y canción", agregó.