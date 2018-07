Viviana Nunes reveló que fue abusada sexualmente por años cuando era niña

La ex animadora Viviana Nunes estuvo invitada al programa "Qué dice el público" de Don Francisco donde realizó impactantes declaraciones.

La mujer de 56 años afirmó, “yo fui abusada sexualmente, dentro de mi familia. No con el acto implícito, pero sexualmente es el título que tiene el abuso de tocaciones, el abuso de hacer ver, de inducir a ciertas cosas”.

Y agregó que los hechos ocurrieron cuando ella era una niña, entre 7 y 10 años. Y una de los dichos que más impactó, fue que uno de sus agresores era su abuelo, mientras que el otro era un hombre al que le arrendaban una habitación en su hogar.

"El hombre siempre me llevaba algún regalo, porque siempre te conquistan con algo, un chocolate, un caramelo, una historia. Me llamaba y aunque nunca me tocó, él se masturbaba delante mío", sostuvo.

Nunes finalmente indicó que ella estaba muy sola, "no había imagen paterna, no había un referente al que pudiera seguir o acercarme".

Tras años de terapia, la ex conductora se atrevió a contar su historia en televisión, especialmente por todas las mujeres que han pasado por situaciones similares y que no tienen el espacio para contarlo.