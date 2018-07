Bad Bunny acusó discriminación porque no le quisieron hacer la manicure en España

El trapero y reggaetonero Bad Bunny acusó discriminación mientras anda de gira por Europa, porque en un salón de belleza se negaron a hacerle la manicure por ser hombre.

El cantante compartió en sus redes sociales la fotografía del frontis del lugar y compartió el mensaje. Sin emabargo, más tarde borró la publicación pero alcanzó a viralizarse debido a la alta cantidad de seguidores que tiene el puertorriqueño.

"Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real, no sé qué pensar, pero me parece muy, muy, muy lamentable. ¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Cómo se le llama a eso? Díganme ustedes”, escribió.